تدشين مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي البحري

27 ديسمبر، 2023 5:10 م
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أخبار ليبيا 24

دشّن وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، رفقة القنصل اليوناني، ستافروس فينيزيلويس، وعميد بلدية بنغازي، صقر بوجواري، ورئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة جليانة، يزيد سليمان، مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي البحري.

ويشمل المشروع تكملة الطريق الرابط بين الرصيف الثالث والخامس، واستكمال المخزن الرئيسي، بالتعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة الليبية، والحكومة اليونانية.

وأشاد، وزير الخارجية المفوض بعمق العلاقات بين ليبيا واليونان، وحرصهما على تعزيز التعاون في عدة مجالات.

وقال إن هذا المشروع سيكون بداية لإعادة فتح خطوط الملاحة البحرية بين ليبيا واليونان، وذلك لربط الموانئ الموجودة في نطاق الحكومة الليبية مع أوروبا عبر الموانئ اليونانية.

 

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