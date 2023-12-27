بُرج إيڤل يقفل أبوابه.. لماذا؟

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تسبب إضراب موظفي الشركة المُشغلة لبرج إيڤل في أغلاق البرج الذي يُعتبر أحد المعالم الأكثر استقطابًا للزائرين في العالم.

الشركة المشغلة للبرج أعلنت قيام موظفي برج إيفل بالإضراب اليوم الأربعاء، منددين بـ«الإدارة الحالية التي تقود الشركة المشغلة للموقع SETE نحو طريق مسدود» بحسب ما نقلتهُ نقابة الاتحاد العمالي العام في فرنسا.

ووفقًا لبيان الموظفين: «المنظمة النقابية تدين نموذجا اقتصاديا طموحًا جدًا ولا يمكن المضي به، بسبب المبالغة في تقييم ميزانية الأعمال التي تستند على أهداف 7.4 مليون زائر سنويا أي مستويات حضور لم تسجل سابقًا» حسب البيان.

الجدير بالذكر أن فرنسا تستقطب سنويًا ما يقرب من 85 مليون سائح، أي أكثر من تعدادها البالغ 66 مليون نسمة.

وفي العام الماضي.. استقبل برج إيفل، قرابة 6 ملايين زائر وهو أعلى مستوى منذ 2019.