بعد 108 يوم للفاجعة.. انتشال جثة جديدة في شارع الحبس وسط درنة

أخبار ليبيا 24

رغم مرور نحو 108 يوم على فاجعة درنة، ما زال المتطوعون في عمليات البحث والانتشال يعلنون العثور على جثامين بشوارع مدينة درنة، إلى جانب أعداد كبيرة من الأشلاء والرفات في بحر المدينة.

من جانبها، أعلنت فرق الهلال الأحمر في درنة اليوم انتشال جثة في شارع حشيشة وسط مدينة درنة.

وفي 24 ديسمبر الجاري، تم انتشال جثة أخرى متحللة في شارع الفنار وسط مدينة درنة، من قبل متطوعي الهلال الأحمر.

وفي 12 ديسمبر، أعلنت فرق الهلال الأحمر بالمدينة العثور على جثتين متحللتين، إحداهما في شارع البحر وسط المدينة، والأخرى بجانب عمارة برج الشاطئ وسط البلاد.

وفي 11 ديسمبر، أعلن متطوعون في درنة العثور على جثمان أحد الضحايا بمدرسة الزهراء قرب جامع الصحابة، وسط المدينة.

وإلى جانب ذلك، لا تتوقف فرق الإنقاذ البحرية عن انتشال أعداد كبيرة من رفات ضحايا الفاجعة بشكل يومي.

في 9 سبتمبر، تحولت العاصفة التي كانت في البداية منخفضًا استوائيًا فرعيًا إلى عاصفة استوائية فرعية، حيث سُجلت سرعة الرياح بواقع 45 عقدة (83 كيلومترًا في الساعة؛ 52 ميل في الساعة) بواسطة جهاز ASCAT. ثم ضربت العاصفة ليبيا في 10 سبتمبر، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إغلاق لمدة ثلاثة أيام لأربع موانئ نفطية تشمل: رأس لانوف، والزويتينة، والبريقة، والسدرة.

وهبت العاصفة أولاً على مدينة بنغازي، واتجهت شرقاً، واجتاحت الفيضانات الناجمة عن الأمطار منطقة الجبل الأخضر بالكامل، خصوصاً البيضاء، وشحات، وسوسة، والمرج. وحدثت فيضانات أخرى في طبرق، وتاكنس، وبطة، والبياضة، وقندولة، والمخيلي، حيث هطلت أمطار غزيرة بلغت 414 مم في مدينة البيضاء، وهو ما يعادل ما يهطل في سنة كاملة حسب هيئة الأرصاد الليبية. وهذا ما أدى إلى قطع جميع الطرق الرئيسية مع مناطق الجبل الأخضر.

لكن مدينة درنة هي التي أصيبت بالضرر الأكبر من آثار العاصفة، حيث انهار سدِّاها في 11 سبتمبر وحدث فيضان غزير مما تتسبب في مقتل الألاف، وتسبب ذلك في أضرار كارثية على المدينة.

أما الخسائر البشرية خارج درنة، فقد أسفرت العاصفة عن مقتل 170 شخصاً حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، منهم 128 في مدينة البيضاء، وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم “الجيش الوطني الليبي” وفاة 94 فرداً من منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية خلال عمليات الإنقاذ التي تلت العاصفة.