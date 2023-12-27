انتهاء أعمال إزالة المباني المخالفة والعوائق في منفذ رأس اجدير البري

أخبار ليبيا 24

أنهت إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأربعاء، رفقة شركة الخدمات العامة، أعمال إزالة المخالفات والعوائق في منفذ رأس اجدير البري.

وبحسب بيان الإدارة، تأتي إزالة المخالفات والعوائق والمباني العشوائية في منفذ رأس اجدير البري تمهيدا لبدء عملية تطوير المنفذ من أجل المشاكل التي كانت تواجه حركة التنقل بين ليبيا وتونس.

وأكدت إدارة إنفاذ القانون أن الجهات المكلفة ستشرع فور الانتهاء من أعمال الإزالة في تجهيز المنفذ بإنشاء المشاريع الخدمية والمرافق، وتوفير الاحتياجات التشغيلية، ليكون منفذا نموذجيا من أجل انسياب حركة المسافرين وتنقل البضائع بين ليبيا وتونس.

وأشارت الإدارة إلى أن أعمال إزالة المخالفات والعوائق والمباني العشوائية في منفذ رأس اجدير البري جاءت بناء على تكليف وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، عقب اللقاء الذي جمعه مع نظيره التونسي مؤخرا.