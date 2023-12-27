النقابة العامة للقصابين وتجار المواشي والدواجن تطالب بتعديل قرار تحديد الأسعار

أخبار ليبيا 24

طالبت، النقابة العامة للقصابين وتجار المواشي والدواجن، اليوم الأربعاء، بتعديل قرار الحكومة الليبية بشأن تحديد أسعار السلع الغذائية.

واجتمع رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب، بدر علي سليمان، مع رئيس النقابة العامة للقصابين وتجار المواشي والدواجن، فوزي العقوري، وعدد من تجار وأصحاب المجازر ومربي المواشي والدواجن بمقر ديوان المجلس في بنغازي.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن رئيس النقابة والتجار الحاضرين قدموا ملاحظاتهم على قرار رئيس الحكومة الليبية وزير الاقتصاد والتجارة المكلف، أسامة حماد، رقم 40 لسنة 2023م، والذي يخص ضبط وتحديد أسعار بعض السلع.

وأضاف بليحق، أن النقيب والتجار ذكروا أن القرار اتخذ بدون دراسة فعلية للسوق المحلي، مما نتج عنه خسائر كبيرة بالنسبة لهم.

وقال بليحق، إن النقيب والتجار طالبوا رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالتدخل السريع لتعديل هذا القرار، بما يتوافق مع جميع شرائح المواطنين من تجار ومربي ومستهلكي هذه السلع، مشيرين إلى أن ملاحظاتهم هذه تنطبق على المواشي والدواجن التي يتم تربيتها داخليا، ولا مانع لديهم من وضع التسعيرة على المواشي واللحوم والدواجن المستوردة.

وأضاف بليحق، إن في ختام الاجتماع تقدمت النقابة بمقترح تم تسليمه إلى رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار، لأخذه بعين الاعتبار ومناقشته مع جهات الاختصاص ووضعه موضع التنفيذ.