النفط يستقر بينما يراقب المستثمرون تطورات البحر الأحمر

أخبار ليبيا 24

استقرت، أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد المكاسب القوية التي حققتها في اليوم السابق؛ حيث يراقب المستثمرون تطورات البحر الأحمر، مع استئناف بعض شركات الشحن الكبرى المرور عبر الطريق التجاري على الرغم من الهجمات المستمرة والتوترات الأوسع في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.21 بالمئة إلى 80.90 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 0.45 بالمئة إلى 75.23 دولار للبرميل.

واستقر الخامان القياسيان، مرتفعين أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة؛ إذ أثارت هجمات جديدة على سفن في البحر الأحمر مخاوف من تعطل حركة الشحن، مع مزيد من الدعم للأسعار من آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية الذي قد يعزز النمو الاقتصادي ويغذي الطلب.

وعلى الرغم من الهجمات التي شنها الحوثيين، استأنفت شركات الشحن الكبرى مثل ميرسك المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة.