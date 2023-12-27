النحيب يناقش مع التجار قرار تحديد أسعار بعض السلع

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اجتمع رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب بدر علي النحيب مع رئيس النقابة العامة للقصابين وتجار المواشي والدواجن فوزي العقوري، وعدد من تجار وأصحاب المجازر ومُربي المواشي والدواجن اليوم الأربعاء بمقر ديوان المجلس بمدينة بنغازي.

وقدم رئيس النقابة والتجار الحاضرين ملاحظاتهم على قرار رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة المكلف الدكتور “أسامة حماد” رقم 40 لسنة 2023م الذي يخص ضبط وتحديد أسعار بعض السلع.

وأوضحوا بأن القرار اتخذ بدون دراسة فعلية للسوق المحلي والذي نتج عنه خسائر كبيرة بالنسبة لهذه الشريحة، مطالبين رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالتدخل السريع لتعديل هذا القرار بما يتوافق مع جميع شرائح المواطنين من تجار ومُربي ومُستهلكي هذه السلع .

وفي ختام الاجتماع تقدمت النقابة بمقترح تم تسليمه إلى رئيس اللجنة لأخذه بعين الاعتبار ومناقشته مع جهات الاختصاص ووضعه موضع التنفيذ، مؤكدين على أن ملاحظاتهم هذه تنطبق على المُواشي والدواجن التي يتم تربيتها داخلياً ولا مانع لديهم من وضع التسعيرة على المُواشي واللحوم والدواجن المستوردة.