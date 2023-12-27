القائد العام يتابع مع وكيل وزارة الداخلية سير العمل الأمني

أخبار ليبيا 24

التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير خليفة حفتر، مساء اليوم الأربعاء، مع بوكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، بمقر القيادة العامة بالرجمة.

وجاء الإعلان عن اللقاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب إعلام القيادة العامة، أن اللقاء جاء للاطلاع على سير العمل الأمني والأوضاع الأمنية داخل المدن.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية منح ترقية استثنائية لوكيل وزارة الداخلية “قعيم” إلى رتبة عقيد، وذلك نظيراً لجهوده البارزة في تنظيم العمل الأمني والارتقاء به.