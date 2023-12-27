الصحة تعلن إرسال الدفعة الأولى من مرضى الأورام بمستشفى الأطفال بنغازي إلى تركيا 

أخبارليبيا24

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الليبية انطلاق أول دفعة من مرضى الأورام بمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي إلى تركيا.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” أن الدفعة الأولى توجهت لتركيا لإجراء عمليات زرع النخاع الشوكي وتلقي العلاج.

وأفادت وزارة الصحة أن إطلاق الدفعة الأولى جاء بعد تسليم التفويض المالي من قبل وزير الصحة عثمان عبد الجليل لأهالي الأطفال المستهدفين بالعلاج في الخارج.

وقال عبد الجليل :”إن الوزارة اتخذت كل الإجراءات المالية والإدارية من أجل ضمان وصول الخدمات الطبية للأطفال المصابين دون وجود أي عوائق”.

وأكد وزير الصحة، أن الخطوات المتخذة هي إجراء العملية ومتابعة ما بعد العملية وذلك لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للأطفال.

وأوضح عبدالجليل، أنه تم اختيار أفضل المراكز في تركيا لعلاج الأورام وسيكون هناك دكتور استشاري ليبي مرافق لكل دفعة ليتابع الخدمات الطبية المقدمة للأطفال.

وذكر وزير الصحة أن الدفعة الأولى ستليها دفعة ثانية بعد الانتهاء من الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بها.