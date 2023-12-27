الدبيبة: سيتم إنشاء 500 مدرسة في 2024 من إجمالي 1500 مدرسة

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مراقبات التربية والتعليم، إنّه سيتم إنشاء 500 مدرسة في 2024 من إجمالي 1500 مدرسة.

وأضاف، الدبيبة، إن الحكومة بدأت مسيرة الإصلاح في منظومة التعليم عبر عدة مسارات، لافتًا إلى أن المعلمين هم البوابة التي تمّ الانطلاق منها لجدول المرتبات الموحد.

وقال الدبيبة، إنّه تمّ إطلاق مشروع “مدارس المستقبل”؛ لإنهاء الاكتظاظ الطلابي.

وأضاف، أنّه تمّ تحديد مواقع المدارس بالتنسيق مـع مراقبات التعليـم، وأن هناك عمل خلال المرحلة الحالية لبنـاء وصيانة 351 مدرسة. وأشار الدبيبة، إلى أنّه تمت صيانة 125 مدرسة والعمل جارٍ في 226 أخرى.

وقال الدبيبة، “أعطينا تعليماتنا بالقضاء على مدارس الصفيح وخلق بيئة علمية”. وأضاف، أنّه لابد من وضع خطة للاهتمام بمدارس التعليم الديني لأهميتها.