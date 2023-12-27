الحكومة الليبية تدعو البلديات المتضررة من دانيال بإعداد قوائم بالمشروعات الجديدة لعام 2024

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دعت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، عمداء البلديات المتضررة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي إلى إعداد كشوف وقوائم دقيقة بخطط العمل والمشروعات الجديدة للعام 2024، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وجاءت دعوة الحكومة خلال اجتماع عقده وزير الحكم المحلي سامي الضاوي مع عمداء سبع عشرة بلدية متضررة من الفيضانات، لمتابعة سير الأداء، وخطط عملها للعام المقبل، بحضور وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد أمس الثلاثاء في بنغازي، عمداء بلديات: شحات، والبيضاء، وسوسة، والمرج، ووردامة، وعمر المختار، وجردس العبيد، والأبيار، وتوكرة، ومدور الزيتون، والأبرق، والمخيلي، والقيقب، وطبرق، والمليطانية، وبلدية الساحل، وامساعد.

وجرى خلال الاجتماع بحث نتائج أعمال حصر الأضرار والتعويضات جراء الفيضانات، وكذلك المشاريع والأعمال التي جرى تنفيذها خلال فترة ما بعد العاصفة “دانيال”.

ودعا وزير الحكم المحلي خلال الاجتماع عمداء البلديات إلى إعداد كشوف وقوائم دقيقة بخطط عمل البلديات لعام 2024، ومشروعاتها الجديدة المستهدف تنفيذها، لحل المختنقات، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين مثل مشروعات المياه والصرف الصحي، والطرق، وصيانة المرافق العامة، وخدمات النظافة، وإحالتها إلى وزارة الحكم المحلي.

ويأتي ذلك ضمن التعليمات الصادرة من رئيس الحكومة أسامة حماد بضرورة تلبية احتياجات البلديات، وحلحلة المشاكل والعراقيل التي تعيق عمل إعمار جميع المناطق المتضررة من السيول والفيضانات.