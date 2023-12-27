الأرصاد الجوية: لاتغيير في حالة الطقس على معظم مناطق البلاد خلال هذين اليومين 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن لايكون هناك تغير في حالة الطقس على معظم مناطق البلاد خلال هذين اليومين.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن درجات الحرارة خلال فترة النهار تتراوح مابين (17–22)مْ.

وأوضح مركز الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تسجل انخفاضًا ملحوظًا أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية مع فرصة لتكّون ضباب على معظم مناطق الشمال.

وأكد أن السحب لازالت هذا اليوم تتكاثر من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي قد يتخللها هطول أمطار خفيفة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.