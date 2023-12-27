اقعيم يستعرض مع مُدير أمن منفذ مطار الكفرة انعكاسات الأوضاع في السودان على المنطقة 

أخبارليبيا24

استعرض وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم، مع مُدير أمن منفذ مطار الكفرة عميد مفتاح خميس، ومُعاونه ِانعكاسات الأوضاع في دولة السودان المُجاورة على المنطقة.

وتطرق اقعيم خلال اللقاء أمس الثلاثاء في بنغازي إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفّق النازحين إلى الجنوب الليبي.

وتناول وكيل وزارة الداخلية كيفية الحفاظ على الاِستقرار وزمام الأمور من الناحية الأمنية.

وأكد اقعيم حرصه على دعم جميع المُكوّنات التابعة للوزارة؛ لتوفير أكبر قدرٍ من المناخ الملائم للأجهزة الأمنية، بما يُمكّنها من أداء مهامها بالصورة الصحيحة.

واِستعرض مدير أمن منفذ المطار ومُعاونه، سير العمل والأوضاع العامة بمنفذ العوينات ومطار الكفرة، علاوةً على صيانة المنفذ الجوّي وتأثيره على المُسافرين وأمن المطار.