استطلاع| تفاوت الآراء حول خطة الحكومة الليبية باستيراد وتوفير بعض السلع الأساسية 

أخبارليبيا24

تشهد ليبيا ارتفاعا في وتضاربًا في أسعار السبع بمختلف أنواعها من غذائية وأدوية إضافة إلى الملابس وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها المواطنين.

ارتفاع الأسعار عزا البعض أسباب ارتفاعه الرئيسية إلى ارتفاع سعر الدولار، في حين يراه آخرون أنه استغلال للظروف وللفوضى التي كانت تشهدها البلاد.

ورغم محاولات الحكومة المتعاقبة من خلال الأجهزة الرقابية والضبطية وضع حد لغلاء الأسعار وارتفاعها إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وأصدر رئيس الحكومة الليبية، وزير الاقتصاد والتجارة المكلف، أسامة حماد، القرار رقم (40) لسنة 2023م. ويخص القرار ضبط الأسعار والتخفيف من وطأتها على المواطن، والحد من ارتفاعها بشكل غير منضبط.

ووفقا للقرار؛ فإن على كافة أصحاب المحلات التجارية وضع التسعيرة في مكان بارز، حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها. ويتولى الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي مخالفتها للتسعيرة.

مؤخرًا أعلنت الحكومة الليبية أنها بدأت في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة تشمل استيراد وتوفير بعض السلع الأساسية مثل اللحوم بأنواعها، والبيض والسلع التموينية، لتكون في متناول المواطنين.

ومن خلال هذا القرار توجهنا إلى متابعي “أخبارليبيا24” هل تعتقد أنها ستقضي على استغلال التجار وتساهم في انخفاض الأسعار.

البداية كانت مع مختار مختار والذي قال :”لا لا لا..صفقه مشبوهة مثلها مثل طريق الجامعة وعين زارة”.

في حين اكفتي كل من Sedig Kuraim، وSntyr Mxszz Ahmad بالإجابة بـ “لا” في إشارة إلى أن هذا القرار لن يوقف الاستغلال.

أما شعبان محمد يقول :”الليبيين مايوحلوا في شي، أكيد عندهم للقرار هذا مدخل بيش يكسبوا من خلاله، وأكيد يكون المواطن البسيط أكثر المتضررين”.

وحسام إدريس يرى بحسب وجهة نظره أنه قرار صائب :”المفروض الدولة هي اللي تستورد كل شي، وتفتح أسواق خاصة، وتكون بكميات متوفرة جدًا وبهكي نضمنوا توحد الأسعار وثباتهن ولا علاقة”.

وأضاف حسام :”بالطريقة هذي نقدروا نوقفوا استغلال التجار برفع الأسعار بعد يرتفع سعر الدولار في السوق الموازي، لكن لما تكون الدولة صاحبة البضاعة يكون سعر الدولار ثابت وهكي يثبت السعر”.