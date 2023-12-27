إيطاليا ترفض تعيين تل أبيب مستوطناً كسفير في روما

كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، الأربعاء ، أن إيطاليا رفضت قبول تعيين دولة الاحتلال قيادياًاستيطانياً سفيراً لها في روما.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن ايطاليا أرسلت مؤخراً رسائل إلى “إسرائيل” تفيد بعدم موافقتها على تعيينبيني كشريئيل، سفيراً في روما، لأنه مستوطن من مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت، الصيف الماضي، على تعيين كشريئيل، الذي كان يشغل رئيساً لبلدية معاليهأدوميم، وشغل سابقاً منصب رئيس مجلس “يشع” الاستيطاني، ومن المقرر أن يتولى منصبه بعد نحو ستة أشهر.

وبحسب الإجراءات، بعد موافقة حكومة الاحتلال على تعيين السفير، من المفترض أن توافق عليه الحكومة المضيفةبنفسها، لكن حتى الآن لم تصل الموافقة المطلوبة من إيطاليا.

وأعرب الإيطاليون عبر القنوات الدبلوماسية، عن عدم ارتياحهم لتعيين شخص يعتبر من كبار قيادات المستوطنين،وأن ذلك سيحرجهم في الاتحاد الأوروبي.