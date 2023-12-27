أوغندا تقول إن متمردين متحالفين مع داعش قتلوا ثلاثة في هجوم على قرية

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قال، متحدث عسكري، يوم الثلاثاء، إن مسلحين من جماعة متمردة متحالفة مع تنظيم داعش قتلوا ثلاثة أشخاص في هجوم على قرية في غرب أوغندا.

وقال، المتحدث باسم الجيش، فيليكس كولايجي، في بيان صوتي أرسل إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، إن مهاجمين من القوات الديمقراطية المتحالفة هاجموا القرية في منطقة كاموينج في وقت متأخر من يوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا وحفيديها الإثنين قبل حرق الجثث، وفقا لرويترز.

وكانت قوات الدفاع الديمقراطية في الأصل مجموعة متمردة مناهضة لكمبالا، قاتلت حكومة الرئيس يوويري موسيفيني، من قواعدها في جبال روينزوري.

وبعد أن هزمها الجيش في أواخر التسعينيات، فرّت فلولهم عبر الحدود إلى غابات شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث أقاموا قواعد جديدة.

ومن هناك، واصلوا تنفيذ هجمات في كل من أوغندا والكونغو ضد أهداف عسكرية ومدنية، بما في ذلك هجوم في يونيو أدى إلى مقتل العشرات من الطلاب وهجوم آخر أدى إلى مقتل زوجين سائحين ومرشدهم في أكتوبر. وقال كولايجي، إن الجيش الأوغندي سيلاحق المسؤولين عن عمليات القتل الأخيرة.

وفي عام 2019، تعهدت قوات الدفاع الديمقراطيو بالولاء لتنظيم داعش، الذي أعلن منذ ذلك الحين مسؤوليته عن بعض الهجمات.