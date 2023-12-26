نقابة هيئة التدريس بجامعة طرابلس تدين خطف بشير عريبي وتطالب بإطلاق سراحه 

26 ديسمبر، 2023 4:14 م
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أخبارليبيا24 

أدانت نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس بشدة عملية الخطف التي تعرض لها الدكتور بشير عريبي استاذ الهندسة النووية بالجامعة. 

وقالت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجماعة طرابلس في بيان لها، إن عريبي خطف من قبل جهة غير معروفة، من داخل الحرم الجامعي، أمس الاثنين. 

وطالبت النقابة في بيانها الجهة المسؤولة عن عملية الحجز بإطلاق سراح الدكتور بشكل عاجل وفوري، وإلا سوف نضظر إلى تعليق الدراسة بجامعة طرابلس إلى حين إطلاق سراحه. 

يذكر أنه تم أمس الإثنين إغلاق طريق كوبري غوط الرمان و جزيرة اسبان بالإضافة إلى البيفي احتجاجا على اعتقال بشير عريبي عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. 

26 ديسمبر، 2023 4:14 م
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