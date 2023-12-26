ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته

تحصل الأرجنتيني “ ليونيل ميسي” بإحرازه الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية، والتي تمنحهاسنويا مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، للمرة الثامنة في مسيرته، ليبتعد في صدارة أكثر الفائزين بها، بفارق ثلاثةألقاب عن غريمه البرتغالي “كريستيانو رونالدو” الذي كان غائبا عن لائحة المرشحين الثلاثين.

وجاء تتويج ميسي بهذه الجائزة بعدما نجح أخيرا في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم نهاية 2022 فيقطر، وإحراز نسخة 2023، هو “الأكثر تميزا بالنسبة لأنه يأتي بعد الفوز بكأس العالم، اللقب الأكثر رغبة لأيشخص، وإنه حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي، لزملائي في الفريق، ولبلد بأكمله”.

بعدما ترك بصمته في كأس العالم الاخيرة بتسجيله سبعة أهداف، بينها ثنائية في المباراة النهائية ضد فرنسا، معثلاث تمريرات حاسمة، وجائزة أفضل لاعب في العرس العالمي، بالإضافة إلى لقب بطل الدوري الفرنسي مع“باريس سان جرمان”، كان “البرغوث” مرشحا لنيل الجائزة رغم رحيله إلى “إنتر ميامي”، مستفيدا من التعديلالأخير في منحها، والذي بات يعتمد الآن على سجل اللاعب خلال الموسم الماضي، وليس على مدار السنةالتقويمية.

وكان تتويجه بالكأس العالمية، الأفضل في مسيرته المذهلة، وهذا ما منحه التفوق على منافسيه النجم النروجي“لمانشستر سيتي” الإنكليزي، “إرلينغ هالاند”، ووصيف مونديال قطر وهدافه نجم “باريس سان جرمان”،الفرنسي “كيليان مبابي” اللذين حلا خلفه تواليا في التصويت على الجائزة.

وقد يكون التتويج بنسخة 2023 الأخير “لميسي”، الذي يلعب حاليا في بطولة أقل تنافسية بكثير، وبالتاليسيفسح المجال أمام الشباب للمنافسة عليها خصوصا “مبابي” (24 عاما) و”هالاند” (23 عاما).