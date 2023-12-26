مكافحة الأمراض يتوقع ازدياد حالات الإصابة بكورونا خلال الفترة المقبلة 

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توقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء، ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة القريبة القادمة نتيجةً لانتشار المتحور الجديد.

وأضاف المركز في بيان له أن هذا الأمر قد يتسبب في ازدياد حالات الإيواء بالمستشفيات خاصةً لذى الفئات الهشة مثل (كبار السن – ذوي الأمراض المزمنة – ذوي المناعة المنخفضة وغيرها).

ونصح المركز الوطني لمكافحة الأمراض باتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من العدوى استناداً لتعميمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المركز أنه سُجلت المدة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا بعدوى الأمراض التنفسية منذ بداية شهر أكتوبر تراوحت الحالات بين البسيطة والخطيرة مع تسجيل عدد من الوفيات.

ولفت المركز إلى أنه إثر ذلك قام بأخذ عينات عن طريق فرق الرصد من المصابين بأعراض الأمراض التنفسية من بعض المستشفيات والمراكز الصحية وتحليلها معملياً.

وأكد أن نتائج أغلب العينات المأخوذة كانت فيروس إنفلونزا (A) وشملت الحالات الخطيرة وحالات التنفس الرئوي الحادة.

وذكر المركز أن النتائج بينت كذلك أن نسبة كبيرة من حالات الالتهاب التنفسي كانت بسبب عدوى بكتيرية، وحالات الإصابة بفيروس كورونا تعتبر قليلة.

وبين المركز أن معظم حالات الإصابة عند الأطفال كانت نتيجة لعدوى الفيروس المخلوي.