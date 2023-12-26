مصر والأردن يبحثان أمن الملاحة في البحر الأحمر

أخبار ليبيا 24

ناقش وزير خارجية مصر سامح شكري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلقُ بأمن الملاحة في البحر الأحمر.‏

وأكد الطرفان خلال لقائهما في القاهرة على «أهمية مسار البحر الأحمر اتصالا بحركة التجارة الدولية، ومن ثم كونه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأردني» بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

ووفقًا لبيان الخارجية المصرية، تبادل الطرفان «الرؤى بين الجانبين إزاء تطورات الوضع في غزة والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2720 بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات» وفق البيان