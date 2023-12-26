مصرع جندي إسرائيلي جراء عدوى فطرية في غزة

كشف إعلام عبري النقاب، الثلاثاء، عن مصرع جندي إسرائيلي جراء إصابته بفطريات في قطاع غزة، فيما أصيب نحو 10 جرحى آخرين من الجنود بحالات مماثلة.

وقال موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي، إن جنديا “أصيب بجروح خطيرة في أطرافه في ساحة المعركة ومن ثم ظهرت على جسمه فطريات مقاومة للعلاج”، دون توضيح تاريخ إصابته ولا نوع الفطريات.

وأضاف الموقع، وهو النسخة الإلكترونية من صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “تم نقله إلى مستشفى أسوتا في أشدود (جنوب) حيث جرب الأطباء كل علاج ممكن، بما في ذلك العلاجات التجريبية من الخارج”.

وأردف أن “الأطباء جلبوا متخصصين قدر استطاعتهم، وأخيراً استولى الفطر على الأعضاء في جسد المصاب، حتى تحديد وفاته”.

وتابع: “قد يكون منشأ الفطريات في التربة الملوثة بمياه الصرف الصحي” مشيرا إلى أن “عددا من الجنود عادوا من ساحة المعركة مصابين بفطريات والتهابات مختلفة”.

وأصيب نحو 10 جرحى من الجنود بفطريات مماثلة، قد تكون ناجمة عن تلوث التربة بمياه الصرف الصحي، وفق الموقع ذاته.