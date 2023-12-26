قيادات من مصراتة تطالب بسحب قرار مجلس الأمناء الصادر عن حكومة الدبيبة

26 ديسمبر، 2023 9:18 م
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طالبت مجموعة من القيادات العسكرية والأمنية داخل مدينة مصراتة ، حكومة الوحدة بسحب قرار مجلس الأمناءالذي صدر عن الدبيبة قبل حوالي أسبوعين .

وطالبت القيادات البالغ عددها 89 في اجتماعها مع رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة محسن السقوطري بإلغاء اعتماد جهاز ( القوة الأمنية المشتركة) الذس يعطي صلاحيات واسعة للقوة في التحكم بمطار وميناءمصراتة .

وكان رئيس حكومة الوحدة “عبد الحميد الدبيبه” قد أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بتشكيل لجنة أمناء للمنطقةالحرة بمدينة مصراتة ، من ما أثار جدلاً واسعاً وتنديداً من قبل المواطنين داخل بلدية مصراتة .

26 ديسمبر، 2023 9:18 م
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