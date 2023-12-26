عقب انتقاده الدبيبة..اختطاف أستاذ جامعي من داخل جامعة طرابلس 

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أعلنت عائلة بشير عريبي عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة قسم النووية وأحد أعيان منطقة تاجوراء اعتقاله من قبل داخل حرم جامعة طرابلس.

وقالت العائلة، إن الاعتقال وقع بعد مشادة كلامية بينه وبين عناصر الأمن، واصفة الواقعة بالاختطاف، لأنه حدث بعد مناقشته لعناصر الامن حول معاملتهم مع أعضاء هيئة التدريس.

وأغلق أهالي منطقة تاجوراء طريق البيفي احتجاجاً على اعتقال عريبي، أحد أعيان المنطقة من الحرم الجامعي ظهر اليوم دون سبب واضح، وعدم الإفراج عليه.

وجاء هذا الاعتقال بعد يوم واحد من اتهام عريبي في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة “بإهدار المال العام وأن يصرف ما تبقى من نهب الميليشيات على الغناء والفنانين وليس مهم الصحة والتعليم”.