عجز بملياري دينار..النائب العام يأمر بحبس مسؤولين في مصرف الإجماع العربي 

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أكد مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق حرّكت دعوى جنائية في مواجهة رئيس سابق لمجلس إدارة مصرف الإجماع العربي؛ ومدير عام سابق للمصرف؛ ومسؤول فرعه الرئيس.

وأضاف المكتب أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث المعلومات المرتبطة بإساءة مسؤولي المصرف للمهمات الوظيفية المسندة إليهم؛ فانكَشَفَ له واقع تحللهم من الواجبات المسلكيَّة.

وأوضح أنه تبين لنائب النيابة إحجام المسؤولين عن اتخاذ ما يكفل احتفاظ المصرف بأموال لا تقل قيمتها عن مجموع التزاماته المُستحقَّة الأداء؛ واتجاه إرادتهم إلى إظهار البيانات المتعلقة بالنقد الأجنبي على خلاف الحقيقة.

وأفاد المكتب أن مسؤولي المصرف تعمدوا منح 330 مليون دينار كتسهيلات ائتمانية رغم انتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء بها>

وذكر مكتب النائب العام أن المتهمين قاموا كذلك بالتصرف 63 مليون دولار؛ وكذلك 4 ملايين يورو من العملة الأجنبية المودعة في حسابات الجهات العامة.

ولفت المكتب إلى أن مسؤولي المصرف تعمدوا بيع 500 ألف دولار مودعة في حساب شركة البريقة لتسويق النفط في السوق الموازي؛ والتصرف في 62 مليون دولار؛ وكذلك 3 ملايين يورو مودعة في حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري.

وكشف المكتب أن المتهمين أقدموا على عمليات مصرفية بقيمة 799 مليون دينار، بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية.

وبين المكتب أنه ترتب عن ذلك عجز المصرف عن الوفاء بملياري دينار ليبي، منها 600 مليون دينار ليبي مستحقة الأداء لفائدة شركة ليبيانا للهاتف المحمول.

وأكد المكتب أنه بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين الثلاثة، انتهى إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية.