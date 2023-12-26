شن حملات ضد المهاجرين غير الشرعيين بنطاق اختصاص مركز شرطة رأس إعبيدة ببنغازي

26 ديسمبر، 2023 11:45 م
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أخبار ليبيا 24

شنّ، مركز شرطة رأس إعبيدة التابع لمديرية أمن بنغازي، حملات ضد المهاجرين غير الشرعيين في نطاق اختصاصه.

وقالت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، إنّه تمّ ضبط عدد كبير من العمالة الوافدة ممن دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وأوضحت المديرية، إن الحملة جاءت تنفيذا للتعليمات الصادرة من قبل مدير الأمن اللواء أحمد الشامخ، القاضية بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وظاهرة التسول.

وقالت، إن أعضاء التحريات بالمركز باشرت في إجراء الاستيقافات المفاجئة ومداهمة بعض الأماكن التي يوجد فيها المهاجرين غير الشرعيين.

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26 ديسمبر، 2023 11:45 م
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