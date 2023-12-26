شركة مليتة تعيد حفر بئر نفطي بحقل الفيل بقدرة إنتاجية تبلغ 3500 برميل يوميا

أخبار ليبيا 24

أعادت، شركة مليته للنفط والغاز، حفر البئر الرابع بحقل الفيل واستكماله بشكل جيد، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3500 برميل يوميا، وفق ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء.

وقالت المؤسسة، إنّه تمّ اختبار البئر بقدرة إنتاجية بلغت نحو 3500 برميل نفط يوميًا.

وأضافت، أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، أثنوا على كل السواعد الوطنية التي ساهمت في تحقيق هذا العمل.

وقال المؤسسة الوطنية للنفط، إن إعادة البئر للإنتاج يأتي ضمن خطتها لتحسين ورفع مستوى إنتاج النفط الخام.

وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استراتيجيتها لزيادة الإنتاج النفطي إلى نحو مليوني برميل يوميًا.