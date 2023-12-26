حمّاد يجتمع مع اقعيم لبحث سير العمل الأمني بالمناطق الخاضعة للحكومة الليبية

26 ديسمبر، 2023 9:49 م
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وكالة أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

اجتمع، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حمّاد، اليوم الثلاثاء في بنغازي، مع وكيل وزارة الداخلية، عميد فرج اقعيم، لبحث سير العمل الأمني داخل المناطق الخاضعة للحكومة.

وقالت الحكومة، إن حمّاد دعا لاستمرار الجهود القائمة التي انعكست بشكل إيجابي على الشارع العام بالمنطقة.

وأضافت، أن اقعيم أعرب عن تقديره للدعم المتواصل من قبل رئيس مجلس الوزراء، ووقوفه ودعمه الكامل لوزارة الداخلية بكافة المكونات ومديريات الأمن والأجهزة الأمنية العاملة في ربوع البلاد.

وقالت، كما أعرب اقعيم عن تقديره لجهود رئيس الحكومة في معالجة وحلحلة أكبر قدر ممكن من المشاكل والعراقيل.

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26 ديسمبر، 2023 9:49 م
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