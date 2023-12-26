حماية الآداب طرابلس تضبط فتاة مطلوبة في سرقة 400 ألف دينار 

26 ديسمبر، 2023 3:14 م
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أخبارليبيا24 

تمكن أعضاء قسم حماية الآداب بمكتب البحث الجنائي طرابلس من إلقاء القبض على مطلوبة صادر بشأنها أمر قبض من نيابة الظهرة في بني وليد في واقعة سرقة مبلغ 400 ألف دينار. 

وكشفت مديرية أمن طرابلس أن المتهمة قامت باختلاس المبلغ على فترات من داخل أحد الأسواق كانت تعمل به، وتقوم بتسليم المبلغ إلى والدتها. 

وأفادت مديرية أمن طرابلس أنه عند اكتشاف أمرها وضبط والدتها، غادرت المنطقة رفقة العائلة واستأجرت منزلًا بمدينة طرابلس هربا من جريمتها. 

وأشارت المديرية إلى أنه بعد أن تم رصد مكانها من قبل أعضاء القافلة الأمنية تم التنسيق مع قسم حماية الآداب بمكتب البحث الجنائي طرابلس للقبض على المتهمة. 

وأفادت رئيس القسم العقيد سهيلة المعرفي، أنه تم تسليم المقبوض عليها إلى  الجهة المختصة. 

26 ديسمبر، 2023 3:14 م
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