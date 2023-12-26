انفجار يهزّ سفارة إسرائيل في الهند

أخبار ليبيا 24

وقع انفجارٌ قرب سفارة إسرائيل في نيودلهي بالهند؛ دون وقوع إصابات تذكر.

وزارة الخارجية الإسرائيلية، أوضحت: «حدث انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، لا إصابات في صفوف العاملين في السفارة» وفق البيان.

من جهتها.. تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم حزمة مساعدات إنسانية إلى فلسطين بقيمة 118 مليون يورو.

وأوضحت المفوضية أن المساعدات ستشمل «دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية بالضفة الغربية، والعلاوات الاجتماعية للعائلات المحتاجة، وسداد تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية» حسب بيانها.

بدورها توقعتْ منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف، أن يموت عددٌ أكبر من الأطفال في غزة بسبب نقص المياه والغذاء