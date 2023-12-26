العرادي: بيان كتلة التوافق في مجلس الدولة ردًا على نورلاند بداية تصحيح للمسار الوطني  

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اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبدالرزاق العرادي بيان كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة ردا على تصريحات المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند بأنه بداية تصحيح للمسار الوطني.

وقال العرادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”بيان كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة وبالذات الفقرة الأخيرة منه يعد بداية تصحيح للمسار الوطني ووضع المواقف في نصابها الصحيح”.

وأضاف :”موقف الولايات المتحدة الأمريكية في غزة فضيحة إنسانية كبرى وضرب بكل القوانين الدولية والإنسانية”.

وتابع عضو الملتقى :َ”هذا الموقف لايؤهل الولايات المتحدة الأمريكية لأن تلعب دور الوسيط في القضية الليبية”.

وختم العرادي تغرديته :”في انتظار مواقف وطنيّة أخرى تأخذ على عاتقها حل وطني وطني دون أي تدخل من كل الأطراف الخارجية بما فيها البعثة الأممية”.

وكانت كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة استنكرت تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاد في يوم ذكرى الاستقلال الوطني.

واستهجنت الكتلة – في بيان لها – التصريحات الفجة للسـفير الامريكي الخارجة عن اللياقة الدبلوماسية، والتي تعبر عن غطرسة في التعامل مع المؤسسات السيادية الليبية.

وأكدت الكتلة أن التدخل في الشأن السياسي الليبي بتصريحات خارجـــة عن اللياقة أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأفادت كتلة التوافق الوطني أن هذا التدخل الذي يتعدى على السيادة الليبية لحساب مصالح هذه الدول كان ولازال أهم أسباب الصراع واستمراره إلى اليوم.