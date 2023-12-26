الضاوي يجتمع بعمداء البلديات المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا

26 ديسمبر، 2023 10:41 م
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أخبار ليبيا 24

عقد وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية، سامي الضاوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وكيل عام الوزارة أبو بكر الزوي، وعدد من عمداء البلديات المتضررة من عاصفة دانيال.

وعدد البلديات 17 بلدية؛ وهي: شحات والبيضاء وسوسة والمرج ووردامة وعمر المختار وجردس العبيد والأبيار وتوكرة ومدور الزيتون والأبرق والمخيلي والقيقب وطبرق والمليطانية وبلدية الساحل وأمساعد.

وبحث الاجتماع نتائج أعمال حصر الأضرار والتعويضات جراء الفيضانات، وكذلك المشاريع والأعمال، التي تم تنفيذها خلال فترة ما بعد العاصفة دانيال.

ودعا الضاوي، خلال الاجتماع، عمداء البلديات إلى إعداد كشوفات وقوائم دقيقة بخطط عمل البلديات لسنة 2024م ومشروعاتها الجديدة المستهدف تنفيذها لحل المختنقات، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل مشروعات المياه والصرف الصحي، والطرق، وصيانة المرافق العامة، وخدمات النظافة، وإحالتها إلى وزارة الحكم المحلي.

 

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26 ديسمبر، 2023 10:41 م
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