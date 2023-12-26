الدفاع السورية تُسقط 8 طائرات مسيرة على حلب وإدلب

26 ديسمبر، 2023 5:50 م
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أخبار ليبيا 24

أسقطتْ وزارة الدفاع السورية 8 طائرات مسيرة حاولت تنفيذ هجمات في ريفي حلب وإدلب.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أن الطائرات المسيرة تابعة للإرهابيين؛ لكن دون أن تحديد منهم، حسب ما ورد في البيان.

من جهتها.. أعلنت وزارة الدفاع التركية في وقتٍ سابق «تحييد 12 إرهابيًا في شمال سوريا والعراق» كردٍ على استهداف جنود أتراك.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية عن «استشهاد 6 جنود في هجوم نفذه تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي شمالي العراق» حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

بدوره أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تورط أطراف خارجية بدعم التنظيمات الإرهابية، مطالبُا باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب.

26 ديسمبر، 2023 5:50 م
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