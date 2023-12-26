الجزائر تسترجع 30 مليار $ منهوبة

أخبار ليبيا 24

تمكنت السُلطات الجزائرية من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة ممثلة في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية.

الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أوضح أن: «العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج البلاد، وأن عدداً من الدول الأوروبية أبدت استعدادها لإعادة أموال الشعب المنهوبة» حسب قوله.

وفي سياقٍ منفصل.. حققت إيرادات السياحة المغربية مستوى قياسي جديد يُلامس 9 مليارات دولار

مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد المغربية، أوضحت أن هذا الرقم يعادل 88.5 مليار درهم، وذلك خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مشيرةً إلى أن الإيرادات حققت ارتفاعًا نسبته 20.7% على أساس سنوي، حسب قولها.

من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.