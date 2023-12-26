الأمن الداخلي يرد على حادثة اعتقال الأستاذ الجامعي “بشير عريبي” ويوضح 

أخبارليبيا24

أوضح جهاز الأمن الداخلي في طرابلس أسباب القبض على أستاذ الهندسة النووية بجامعة طرابلس بشير عريبي.

وأكد جهاز الأمن الداخلي أن المعني يسعى لإجهاض العملية التعليمية وإفشال العام الدراسي من خلال تحريض أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة للاعتصام وإيقاف الدراسة.

وأضاف الجهاز أن عريبي يسعى من خلال ذلك تهديد الحكومة وإجبارها على تنفيذ مطالبهم حسب زعمه.

ولفت جهاز الأمن الداخلي إلى أن عريبي تجاهل كافة الجهود التي بذلت من أجل عودة الدراسة ولم يكتفي بذلك بل قام بالتهجم على مؤسسات سيادية أمنية بالدولة بوصفها بأنها هيئات إرهابية وقمعية.

وأفاد الجهاز أن ما قم به عريبي يعد جريمة ينطبق عليها نص المادة (195) من قانون العقوبات الليبي واعتبارها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

وذكر جهاز الأمن الداخلي أنه تم الاستدلال مع المعني بالخصوص واعترف بما نسب إليه وأحيلت الواقعة إلى مكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

ونوه جهاز الأمن الداخلي بأن أي تصعيد غير قانوني يهدف الى إجبار الجهاز لتلبية رغبات خاصة لن يكون له أي تأثير ولن يثني عزيمتهم وسيستمر في صون امن الوطن والمواطن تنفيذا لاختصاصاته التي منحها له للقانون.