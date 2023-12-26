استطلاع| متابعينا لايصدقون تصريحات الدبيبة بأن حكومته أخضعت كل إجراءاتها للأجهزة الرقابية 

أخبارليبيا24

تُتهم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبية بهدرها للأموال الليبية مقابل بعض الخدمات والأعمال التي لا تقارن بالأموال التي تم الاستيلاء عليها.

وتبين تقارير ديوان المحاسبة المتعاقبة الأموال التي صرفها على فترات تحت مسميات مختلفة، دون أن تتم محاسبة أي مسؤول في الدولة الليبية.

وعقب نشر آخر تقرير لديوان المحاسبة صرح الدبيبة بأن حكومة الوحدة الوطنية أخضعت كل إجراءاتها السابقة واللاحقة لمشاريعها وخطواتها للأجهزة الرقابية.

وتوجهنا لمتابعي “أخبارليبيا24” هل تصدقون تصريح الدبيبة بأن حكومة الوحدة الوطنية أخضعت كل إجراءاتها السابقة واللاحقة لمشاريعها وخطواتها للأجهزة الرقابية؟

بداية الردود كانت مع رجب فارس والذي اعتبر تصريجات الدبيثبة بأنها :”لا، كلام فقط”، وكذلك عبد الونيس احمد عبدالعزيز أجاب بـ “لا”.

وأيضًا Saleh Aqila أكد أنه لايصدق تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية وقال “لا”، أما Mohamed Ahmed فقد خالفهم وقال :”نعم أصدق حسب رأيي”.

وأكد Ahmed Alarfi أيضًا رفضه لتصريحات الدبيبة بالقول :”لا لا لا”، وكذلك Khaled Ben Kura، وكرم كرم جميعهم يؤكدون أنهم لايصدقون الدبيبة.

وأجاب Moner Abedi بحسب وجهة نظره قائلا :”كانشي هفو المليارات، كمشة سراقة”.

وقال عبدالباسط الرتيمي :”لا ستين ألف كداب

أما على محمود فقال :”سبعة مليون مثل تعداد حى شبرا فى مصر ..تسلط عليهم سرارقه تحميهم مليشيات…نهبوا البلاد وأفلسوها حتى أصبح البعض لا بجد قوت يومه”.

ووجه محمد الفزاني تعليقه لدبيبة قائلا :”الدبيبه توين هما ملايين طاروا في الهواء معاش عرفوهم وين”.

وختم متابعونا تعليقاتهم مع محمد الليبي والذي أجاب على سؤالنا قائلا :”كذاب وخانب”.