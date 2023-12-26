ارتفاع عدد المعتقلين إلى 4785 منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة المعتقلين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 4785 فلسطينيا، عقب اعتقال 55 شخصا.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني (خاص)، الثلاثاء.

وقالت المؤسستان في البيان، إن السلطات الإسرائيلية “اعتقلت فجر الثلاثاء 55 مواطنا، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى نحو 4785 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي”.

ووفق البيان توزعت الاعتقالات الجديدة بمحافظات طولكرم ونابلس وطوباس (شمال)، ورام الله (وسط)، والقدس الشرقية. ​​​​​​

ولا تشمل هذه الحصيلة الاعتقالات التي نفذتها القوات الإسرائيلية من داخل قطاع غزة، بحسب المصدر ذاته.