اجتماع أمني برئاسة وزير الداخلية لتعزيز الأمن في بنغازي

أخبار ليبيا 24

عقد، اليوم الثلاثاء في بنغازي، اجتماع أمني برئاسة وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام بوزريبة، لمناقشة الأوضاع الأمنية داخل المدينة وتعزيز التعاون بين الأجهزة والإدارات ومديريات الأمن.

وشارك في الاجتماع، مدير مديرية أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ ورئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء صلاح هويدي، ورئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء عادل عبدالعزيز، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، اللواء رافع البرغثي، ومدير الادارة العامة للدوريات الصحراوية، اللواء صلاح الخفيفي.

وقالت الحكومة، إن وزير الداخلية ناقش مع الأطراف المجتمعة الخطة الأمنية المتبعة لحماية مدينة بنغازي.

وأضافت، أنّه تمّ استعراض الإجراءات الأمنية المتخذة حاليًا وتقييم فاعليتها في ضمان الاستقرار والسلامة داخل المدينة، بالإضافة لمناقشة مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.