إعلام إسرائيلي: «النصر الوحيد من الحرب على غزة هو إزاحة نتنياهو»

26 ديسمبر، 2023 5:51 م
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أخبار ليبيا 24

اعتبر الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي، أن «النصر الوحيد الممكن ‏تحقيقه من الحرب على غزة هو إزاحة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن منصبه» على حد تعبيره.

وبحسب ما نقلتهُ القناة 14 الإسرائيلية قال المسؤول الإسرائيلي السابق إن «الحرب على غزة لن تكون هناك صورة للنصر، وإنما صورة للخسارة فقط» وفق القناة.

بدوره قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «إن الحرب في قطاع غزة لن تقف» على حد قوله.

وأضاف الرئيس خلال حديثه مع ضباط وجنود إسرائيليين زارهم في منطقة شمال القطاع: «لن نوقف القتال، الحرب ستستمر حتى النهاية، حتى القضاء على حماس، وليس أقل من ذلك» على حد تعبيره.

26 ديسمبر، 2023 5:51 م
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