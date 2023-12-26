إطلاق سراح الأكاديمي بشير عريبي بعد إعلان الأمن الداخلي مسؤولية اعتقاله

أخبار ليبيا 24

استقبل أهالي تاجوراء الدكتور بشير عريبي أستاذ الهندسة النووية بجامعة طرابلس وأحد أعيان المدينة بعد الإفراج عنه من قبل النائب العام، إثر اعتقاله من قبل الأمن الداخلي.

وأفرج مكتب النائب العام عن عريبي بعد تسلمه من قبل عناصر الأمن الداخلي برئاسة لطفي الحراري.

وفتح الأهالي الإشارة الضوئية البيفي وأزالوا السواتر الترابية في تاجوراء بعد الإفراج عن عريبي.

وأعلن، جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن اعتقال عريبي. وقال الأمن الداخلي إن اعتقاله جاء على خلفية تحريض أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة للاعتصام وإيقاف الدراسة بقصد تهديد الحكومة واجبارها على تنفيذ مطالبهم حسب زعمه.

وأضاف الجهاز، في بيان، أن عريبي تجاهل كافة الجهود التي بذلت من أجل عودة الدراسة، وقام بالتهجم على مؤسسات سيادية أمنية بالدولة بوصفها بأنها هيئات إرهابية وقمعية، الـمر الذي يعد جريمة ينطبق عليها نص المادة (195) من قانون العقوبات الليبي واعتبارها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

وقال، جهاز الأمن الداخلي، إنّه تمّ الاستدلال مع عريبي بالخصوص، واعترف بما نسب إليه وأحيلت الواقعة إلى مكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

ونوّه الجهاز، إلى أن أي تصعيد غير قانوني يهدف إلى إجباره لتلبية رغبات خاصة، لن يكون له أي تأثير، ولن يثني عزيمته وسيستمر في سعيه إلى صون أمن الوطن والمواطن تنفيذا لاختصاصاته التي منحها له للقانون.

وأثار اعتقال عريبي استنكارا من قبل نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، حيث لوحت النقابة بتعليق الدراسة، إذا لم يفرج عنه بشكل فوري.

وطالبت النقابة الجهة المسؤولة عن عملية الحجز بإطلاق سراحه بشكل عاجل وفوري.

كما تسبب اعتقاله ليل الإثنين في احتجاج شعبي من قبل أهلي تاجوراء، حيث قام المحتجون بإغلاق طريق الشط والبيفي.