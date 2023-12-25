مقتل 16 شخصا في هجوم مسلح وسط نيجيريا

25 ديسمبر، 2023 9:12 م
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أعلنت نيجيريا، الأحد، مقتل 16 شخصا جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون في قرية موشو، بولاية بلاتو (وسط).

وصرح جيمس أويا، المتحدث باسم عملية “Safe Haven” الجارية في البلاد، أن الهجوم أسفر أيضا عن وقوع العديد من الجرحى (دون تحديد عددهم).

وأشار أويا، إلى أن قوات الأمن توجهت إلى المنطقة لمنع وقوع إخلال بالقانون والنظام عقب الهجوم.

وتابع “اندلعت عقب الحادثة أعمال شغب، لكن تمت السيطرة على الوضع”.

وأصبحت بلاتو، في الآونة الأخيرة مسرحا لهجمات يشنها مسلحون.

ومؤخرا، قتل 11 شخصا في هجوم وقع بالولاية في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

25 ديسمبر، 2023 9:12 م
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