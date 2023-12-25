مؤكدين دعمهم الكامل للقيادة العامة..حفتر يستقبل عائلة الفقيد الدبلوماسي “إبراهيم بوخزام” 

25 ديسمبر، 2023 7:19 م
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أخبارليبيا24 

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة المُشير حفتر، اليوم الإثنين عائلة الفقيد إبراهيم بوخزام رفقة وفداً من مشايخ وأعيان قبيلة الحساونة.

وأكد أعضاء الوفد خلال اللقاء في مقرّ القيادة العامة بنغازي على دعمهم الكامل للقيادة العامة ودورها الهام في حفظ أمن الوطن واستقراره. 

وأشاد الوفد بالجهود المبذولة في بناء المؤسسة العسكرية وما حققته من إنجازات في كل المدن الليبية. 

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، نعت، وفاة الدكتور إبراهيم بوخزام، الدبلوماسي الليبي الأسبق وأستاذ القانون الدستوري بالجامعات الليبية. 

وأعربت القيادة العامة، عن بالغ الحزن والأسى لوفاته، مؤكدة أنّه سخر جهوده العظيمة من أجل مصلحة ليبيا والليبيين. 

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إن “رحيله ترك فراغا كبيرا في قلوبنا وفي ميدان العطاء الوطني”، داعية الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته. 

25 ديسمبر، 2023 7:19 م
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