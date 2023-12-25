في جميع أنحاء البلاد.. لماذا أعلنت أوكرانيا حالة التأهب الجوي؟

أخبار ليبيا 24 : متابعات

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية للإنذار الجوي، محذرة من ضربات جوية روسية.

وتم الإعلان عن التأهب الجوي عند الساعة 11.31 اليوم في كييف وفي غضون دقائق قليلة، تم إعلان التأهب في جميع أنحاء أوكرانيا.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

حيث تستهدف مواقع الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.