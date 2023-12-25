غزة.. استشهاد 250 شخصًا خلال 24 ساعة

أخبار ليبيا 24

استشهد 250 فلسطيني بينما أصيب 500 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 20674 قتيلاً و54536 جريحا، بحسب بيانها.

من جهةٍ أخرى.. من جهتها.. استهدفت كتائب القسّام – الجناح العسكري لحركة حماس، من استهداف دبابتي «ميركافا» إسرائيليتين بقذائف «الياسين 105» على مشارف منطقة جباليا البلد، شمال قطاع غزة، حسب ما أكدته الحركة عبر منصة إكس.

وفي وقتٍ سابق.. تمكنت القسام من القضاء على 10 ضابط وجنود إسرائيليين واستهداف 9 آليات في محاور القتال بقطاع غزة

ووفقًا لما نقلته المقاومة الفلسطينية: «بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية… أبلغ مجاهدونا باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو» بحسب البيان.

وفيما سبق.. تمكنت القسام من استهداف غرف قيادة إسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة