عمرها 7700 عام.. العثور على أقدم قطعة آثار في العالم

أخبار ليبيا 24 : متابعات

عثر علماء الآثار الصينيون على قارورة نادرة في مدينة شينزين عمرها أكثر من 7700 عام.

وتشير وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء إلى أنه وفقا للوثائق المنشورة، صنعت هذه القارورة النادرة على الأقل قبل 7.7 ألف عام.

وهي أقدم قطعة أثرية يعثر عليها في الصين خلال سنوات البحث والتنقيب بأكملها.

ووفقا للوكالة، يبلغ طولها أكثر من 10 سنتيمترات، ولها شكل غريب غير مألوف بالنسبة للإنسان المعاصر، لهذه القارورة رقبة صغيرة وقاعدة مدببة.

ويشير الخبراء إلى أن مثل هذه القطع الأثرية تعود إلى تقاليد حضارة يانغشاو.

ولكن، يستمر النقاش والجدل في مجتمع علماء الآثار والخبراء حول الغرض من زجاجات بهذا الشكل.

ووفقا لاعتقاد بعض الخبراء كانت هذه القوارير تستخدم في صناعة الجعة.