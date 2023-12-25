عبد الجليل يناقش مع لجنة إعانة مرضى الأورام الاستعداد للبدء بتسليم الدفعة الثانية 

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بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، اليوم الإثنين، مع لجنة إعانة مرضى الأورام، الاستعداد للبدء بتسليم الدفعة الثانية التي يبلغ عددها (772) مريضا.

وتطرق عبدالجليل خلال الاجتماع بحضور رئيس لجنة إعانة الأورام، وأعضاء اللجنة، إلى للتنسيق مع أعضاء اللجنة حول كل تفاصيل عمل لجنة الأورام،

وأكدت وزارة الصحة أن الدفعة الأولى التي عملت عليها لجنة إعانة مرضى الأورام، يبلغ عدد المرضى فيها (460) مريضا.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل مستمر على الدفعات التالية، بإشراف مباشر من وزير الصحة بالحكومة الليبية.