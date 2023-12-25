ضح 190 ألف برميل من حقلي مسلة والسرير إلى ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24

بلغ، إنتاج حقلي مسلة والسرير المستلم من قبل ميناء الحريقة النفطي، يوم الأحد، نحو 190 ألف برميل، وفق ما صرح به مصدر مسؤول بالميناء لوكالة أخبار ليبيا 24.

وقال المصدر، الذي يفضل عدم نشر اسمه، إن ميناء الحريقة استلم من حقلي مسلة والسرير، يوم الأحد، 190 ألف برميل. ويصل النفط الخام إلى ميناء الحريقة عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة.

وتضخ شركة الخليج العربي للنفط، بعض من إنتاج حقلي مسلة والسرير إلى ميناء الحريقة الواقع في طبرق.

ويتبع كل من حقلي مسلة والسرير وميناء الحريقة إلى شركة الخليج العربي للنفط.

ويتم ضخ النفط الخام إلى ميناء الحريقة ليتم تصديره إلى الخارج. وتبلغ صادرات الميناء نحو 06 ملايين برميل شهريا.

وبلغت صادرات الميناء خلال شهر ديسمبر الجاري 05 ملايين برميل.