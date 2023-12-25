ضح 190 ألف برميل من حقلي مسلة والسرير إلى ميناء الحريقة

25 ديسمبر، 2023 10:59 ص
0 1

أخبار ليبيا 24

بلغ، إنتاج حقلي مسلة والسرير المستلم من قبل ميناء الحريقة النفطي، يوم الأحد، نحو 190 ألف برميل، وفق ما صرح به مصدر مسؤول بالميناء لوكالة أخبار ليبيا 24.

وقال المصدر، الذي يفضل عدم نشر اسمه، إن ميناء الحريقة استلم من حقلي مسلة والسرير، يوم الأحد، 190 ألف برميل. ويصل النفط الخام إلى ميناء الحريقة عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة.

وتضخ شركة الخليج العربي للنفط، بعض من إنتاج حقلي مسلة والسرير إلى ميناء الحريقة الواقع في طبرق.

ويتبع كل من حقلي مسلة والسرير وميناء الحريقة إلى شركة الخليج العربي للنفط.

ويتم ضخ النفط الخام إلى ميناء الحريقة ليتم تصديره إلى الخارج. وتبلغ صادرات الميناء نحو 06 ملايين برميل شهريا.

وبلغت صادرات الميناء خلال شهر ديسمبر الجاري 05 ملايين برميل.

 

الوسوم
25 ديسمبر، 2023 10:59 ص
0 1

المزيد من الأخبار

تزامنا مع عيد الاستقلال.. إيقاد شعلة بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

25 ديسمبر، 2023 10:02 ص

صيانة قصر المنار التاريخي في بنغازي وتحويله إلى متحف

25 ديسمبر، 2023 9:02 ص

في ذكرى الاستقلال.. تكالة: البلاد بحاجة إلى مشروع وطني يؤمن بالحرية والعدالة الاجتماعية والمصالحة الشاملة

24 ديسمبر، 2023 11:06 م

في ذكرى الاستقلال.. بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو الأطراف الليبية إلى دعم جهود باتيلي

24 ديسمبر، 2023 10:52 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى