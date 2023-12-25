صيانة قصر المنار التاريخي في بنغازي وتحويله إلى متحف

أخبار ليبيا 24

أصدر، آمر عمليات القوات البرية اللواء صدام خليفة حفتر، بناءً على تعليمات لإدارة الجهاز الوطني للتنمية بمباشرة تطوير وإعادة تأهيل “قصر المنار” في بنغازي وتحويله إلى متحف وطني تحت اسم (متحف قصر المنار).

وجاء ذلك بناءً على القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بشأن تطوير وإعادة ترميم معالم مدينة بنغازي.

وأجرى اللواء صدام حفتر رفقة مهندسي الجهاز الوطني للتنمية وعميد بلدية بنغازي ومدير المشروعات بالبلدية زيارة إلى “قصر المنار” التاريخي الذي أعلن فيه عن استقلال ليبيا سنة 1951.

وقالت، شعبة الإعلام الحربي للجيش، إن اللواء صدام تعليماته لإدارة الجهاز الوطني للتنمية، بمباشرة تطوير وإعادة تأهيل قصر المنار وتحويله إلى متحف وطني تحت اسم (متحف قصر المنار).

وأضافت، أن التعليمات تقضي بتطوير القصر وتجهيزه، بأفضل التقنيات وأحدثها، ليكون بصمةً في جبين الأمة الليبية وشاهدا على تاريخها المجيد.