روسيا تسقط 4 طائرات أوكرانية مسيّرة

25 ديسمبر، 2023 9:51 م
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أخبار ليبيا 24

تمكنت أنظمت الدفاع الجوي الروسية من إسقاط أربع طائرات عسكرية أوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية أن صدّ الهجوم جاء «بعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسقاط كييف ثلاث مُقاتلات روسية قاذفة للقنابل» حسب بيان الوزارة

وفيما سبق.. دمّرت القوات الجوية الأوكرانية 41 طائرة مسيرة من أصل 48 طائرة مُسيَّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل على أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع أن جميع الطائرات المُسيَّرة الهجومية إيرانية دون أن توضح ماذا حدث للطائرات لاتي لم يتم اسقاطها.

وفي وقتٍ سابق.. حذرت الولايات المتحدة من «نفاد الأموال لتلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة والمساعدات بحلول نهاية العام».

25 ديسمبر، 2023 9:51 م
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