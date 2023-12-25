خلال لقائه مدير إدارة ليبيا في الخارجية المصرية..النايض يناقش سبل تجاوز الانسداد السياسي 

أخبارليبيا24

ناقش رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، اليوم الإثنين مع مدير إدارة ليبيا في وزارة الخارجية المصرية طارق دحروج سبل تجاوز الانسداد السياسي.

واستعرض النايض ودحروج خلال اللقاء في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة التّطوّرات الإقليميّة، وملف العلاقات الليبية المصرية بكافة جوانبها.

وأكد رئيس التكتل ومدير الإدارة كذلك على ضرورة المضيّ نحو الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية الليبية.

وشدد النايض ودحروج على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط مصغّرة توصل البلاد إلى تلك الانتخابات عاجلا.

وعبّر النايض عن شكره لوزير خارجية مصر سامح شكري، للمواقف الدبلوماسيّة المصريّة الهامة في دعم سيادة ووحدة ليبيا في المحافل الدولية والأممية.

وأبدى رئيس التكتل شكره وتقديره للمجهودات الإنسانيّة الكبيرة التي ساهمت بها مصر في دعم الليبيين في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر.