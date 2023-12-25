حماد يشدد على الحفاظ على استقلال ليبيا من التدخل الخارجي

أخبار ليبيا 24

شدد، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، على أن يحافظ الشعب الليبي على استقلال بلادهم من التدخل الخارجي في شؤونهم وفرض أجندات، مطالبًا أن يكون الحل للأزمة ليبياً.

وقال حماد، في احتفال الذكرى الـ 72 لاستقلال ليبيا، أمام ضريح شيخ الشهداء عمر المختار، إن الأمم المتحدة دعمت استقلال ليبيا سنة 1951 آنذاك، إلا أنها الآن تعمل على النيل منه عبر سياسات بعض الأطراف الدولية الموجهة وبطرق غير مباشرة.

وأضاف، أن المنظمة الأممية تتدخل في الشؤون الداخلية، عبر مبعوثها الحالي، الذي يستميت لإرساء سياساته المنحازة لطرف ضد آخر، تحقيقا لرغبات دولية معادية للشعب الليبي ما يعمق الانقسام والتشظي.

وقال، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، إن ليبيا في 24 من ديسمبر 1951، أصبحت دولة حرة مستقلة وأصبح هذا اليوم عيدًا وطنيًا لكل الليبيين دون استثناء.

وأكد حماد، على أن صعوبة الحصول على الاستقلال، لا تقل صعوبة عن الحفاظ عليه، مشيرًا إلى أنّه رغم العثرات والحروب يثبت الشعب مرارًا وتكرارًا أنه شعب واحد لا تفرقه التوجهات والاختلافات، وأنّه يقف صفًا واحدًا ضد أية محاولة تسعى للنيل من استقلال ليبيا أو التعدي على سيادتها وأرضها.